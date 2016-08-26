Теодор Теодоридис: выступление "Ростова" в ЛЧ обогатит опытом не только клуб, но и УЕФА

МОНАКО, 26 августа. /ТАСС/. Выступление "Ростова" в групповом этапе Лиги чемпионов обогатит опытом не только сам клуб, но и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис.

По итогам чемпионата России сезона-2015/16 "Ростов" занял второе место и впервые в истории получил право выступить в главном клубном турнире Европы. В квалификации команда обыграла бельгийский "Андерлехт" (2:2, 2:0) и голландский "Аякс" (1:1: 4:1). На групповом этапе ростовчане померятся силами с немецкой "Баварией", испанским "Атлетико" и голландским ПСВ.

"Мне нравятся подобные истории, - сказал Теодоридис. - Они происходят постоянно и повсюду в футболе. Для нас важно, чтобы опыт игры на таком уровне получали клубы из разных регионов. Это дает опыт не только самим клубам, но и нам".

При этом генсек УЕФА отказался отвечать на вопрос, каким образом клуб с финансовыми проблемами смог получить разрешение на выступление в еврокубках с учетом "финансового фэйр-плей".

"Ростов" стартует в группе выездным матчем с "Баварией" 13 сентября.