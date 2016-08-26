Теодор Теодоридис: выступление "Ростова" в ЛЧ обогатит опытом не только клуб, но и УЕФА

Первая деревянная мечеть XIX века Тюменской области открылась после реконструкцииНовости Урала 26 августа, 15:52
Владельцы девяти объектов самостроя в СВАО Москвы согласились на добровольный сносЭкономика и бизнес 26 августа, 15:44
Источник: центр подмосковных Люберец перекрыт из-за угрозы взрываПроисшествия 26 августа, 15:43
На подготовку Кемерова ко Дню шахтера направили 4,9 млрд рублейСибирь 26 августа, 15:37
Обвиняемый в захвате отделения "Ситибанка" в Москве арестован на два месяцаПроисшествия 26 августа, 15:34
Рогозин назвал Россию "кулаком в горле Запада"Политика 26 августа, 15:34
ЛДПР выступает против импорта продовольствия в РФЭкономика и бизнес 26 августа, 15:26
Минфин выступает против "лобового запрета" биткоиновЭкономика и бизнес 26 августа, 15:17
История одной "тридцатьчетверки": как восстанавливали танк-участник Курской битвыНовости Урала 26 августа, 15:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОНАКО, 26 августа. /ТАСС/. Выступление "Ростова" в групповом этапе Лиги чемпионов обогатит опытом не только сам клуб, но и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис.
По итогам чемпионата России сезона-2015/16 "Ростов" занял второе место и впервые в истории получил право выступить в главном клубном турнире Европы. В квалификации команда обыграла бельгийский "Андерлехт" (2:2, 2:0) и голландский "Аякс" (1:1: 4:1). На групповом этапе ростовчане померятся силами с немецкой "Баварией", испанским "Атлетико" и голландским ПСВ.
"Мне нравятся подобные истории, - сказал Теодоридис. - Они происходят постоянно и повсюду в футболе. Для нас важно, чтобы опыт игры на таком уровне получали клубы из разных регионов. Это дает опыт не только самим клубам, но и нам".
При этом генсек УЕФА отказался отвечать на вопрос, каким образом клуб с финансовыми проблемами смог получить разрешение на выступление в еврокубках с учетом "финансового фэйр-плей".
"Ростов" стартует в группе выездным матчем с "Баварией" 13 сентября.