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Мещеряков: подготовка молодых футболистов - фактор приглашения Семина в "Локомотив"

Спорт
26 августа, 14:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
"Юрий Павлович один из немногих российских специалистов, через которого прошло большое количество молодых футболистов, которые выросли в больших игроков", - сказал председатель совета директоров клуба
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Юрий Семин

Юрий Семин

© Алексей Филиппов/ТАСС, архив

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Подготовка собственных молодых футболистов является одним из факторов того, что в "Локомотив" на пост главного тренера был приглашен Юрий Семин. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков.

В пятницу "Локомотив" объявил о назначении Семина на пост главного тренера команды.

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"Руководство клуба проводило переговоры и выбрало Семина. На мой взгляд, одним из факторов при выборе стал тот, что с точки зрения развития клуба большой упор делается на подготовку собственных молодых футболистов. А Юрий Павлович один из немногих российских специалистов, через которого прошло большое количество молодых футболистов, которые выросли в больших игроков", - сказал Мещеряков.

Совет директоров "Локомотива" 10 августа утвердил отставку Игоря Черевченко и назначил Олега Пашинина на должность исполняющего обязанности главного тренера. Тогда же было объявлено, что Ольга Смородская уходит с поста президента клуба. На ее место назначен бывший генеральный директор компании "Лига-ТВ" Илья Геркус. В пятницу исполняющий обязанности главного тренера Олег Пашинин пропустил тренировку команды по состоянию здоровья.

Семин возглавлял "Локомотив" с 1986 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством клуб два раза выиграл чемпионат России и четыре Кубка страны.

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