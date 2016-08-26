Мещеряков: подготовка молодых футболистов - фактор приглашения Семина в "Локомотив"

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МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Подготовка собственных молодых футболистов является одним из факторов того, что в "Локомотив" на пост главного тренера был приглашен Юрий Семин. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков.
В пятницу "Локомотив" объявил о назначении Семина на пост главного тренера команды.
"Руководство клуба проводило переговоры и выбрало Семина. На мой взгляд, одним из факторов при выборе стал тот, что с точки зрения развития клуба большой упор делается на подготовку собственных молодых футболистов. А Юрий Павлович один из немногих российских специалистов, через которого прошло большое количество молодых футболистов, которые выросли в больших игроков", - сказал Мещеряков.
Совет директоров "Локомотива" 10 августа утвердил отставку Игоря Черевченко и назначил Олега Пашинина на должность исполняющего обязанности главного тренера. Тогда же было объявлено, что Ольга Смородская уходит с поста президента клуба. На ее место назначен бывший генеральный директор компании "Лига-ТВ" Илья Геркус. В пятницу исполняющий обязанности главного тренера Олег Пашинин пропустил тренировку команды по состоянию здоровья.
Семин возглавлял "Локомотив" с 1986 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством клуб два раза выиграл чемпионат России и четыре Кубка страны.