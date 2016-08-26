Семин: ФК "Локомотив", скорее всего, не будет приобретать новых игроков до зимы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" останется в прежнем составе до следующего трансферного окна, в настоящий момент трансферы маловероятны. Об этом заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин во время клубной трансляции, которая велась через приложение Periscope.

В пятницу "Локомотив" подтвердил назначение Семина на пост главного тренера команды. Семин возглавлял "Локомотив" с 1986 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством клуб выиграл два чемпионата России и четыре Кубка страны.

"Наверное, на сегодняшний момент трансферы нереальны, осталось всего несколько дней до закрытия трансферного окна (до 31 августа), - сказал Семин. - Скорее всего, в этом цикле команда останется в том же составе, если ничего неожиданного не произойдет. Дальше будем работать над этим, к Новому году отдельные позиции надо усилить. Какие - покажет время".

Тренер отметил, что с волнением принял предложение возглавить клуб: "Есть чувство волнения определенного, даже мне, опытному человеку, волнительно. Мы (с болельщиками) всегда были рады видеть друг друга, вот эти чувства самые важные. Еще одно - чувство ответственности за результат, за команду. Самое главное, чтобы вы (болельщики) ходили на наши матчи, а мы вас радовали, нас должно быть значительно больше на трибунах, и тогда будут победы".

Что касается тренерского штаба, то изменений не произойдет. "Олег Пашинин будет первым помощником, а когда я закончу, то надеюсь, что Олег приобретет достаточный опыт и продолжит эту работу. Все ребята остаются в тренерском штабе. Приятно, что руководители клуба сделали такой акцент - привлечь людей, много сделавших для клуба, а теперь готовых развиваться как тренеры", - заключил Семин.

Совет директоров "Локомотива" 10 августа утвердил отставку Игоря Черевченко и назначил Олега Пашинина на должность исполняющего обязанности главного тренера. Тогда же было объявлено, что Ольга Смородская уходит с поста президента клуба. На ее место назначен бывший генеральный директор компании "Лига-ТВ" Илья Геркус. В тренерский штаб, помимо Пашинина, входят Дмитрий Лоськов, Саркис Оганесян, тренер вратарей Заур Хапов.