Московское "Динамо" на выезде обыграло "Амур" в матче чемпионата КХЛ

Первая деревянная мечеть XIX века Тюменской области открылась после реконструкцииНовости Урала 26 августа, 15:52
Владельцы девяти объектов самостроя в СВАО Москвы согласились на добровольный сносЭкономика и бизнес 26 августа, 15:44
Источник: центр подмосковных Люберец перекрыт из-за угрозы взрываПроисшествия 26 августа, 15:43
На подготовку Кемерова ко Дню шахтера направили 4,9 млрд рублейСибирь 26 августа, 15:37
Обвиняемый в захвате отделения "Ситибанка" в Москве арестован на два месяцаПроисшествия 26 августа, 15:34
Рогозин назвал Россию "кулаком в горле Запада"Политика 26 августа, 15:34
ЛДПР выступает против импорта продовольствия в РФЭкономика и бизнес 26 августа, 15:26
Минфин выступает против "лобового запрета" биткоиновЭкономика и бизнес 26 августа, 15:17
История одной "тридцатьчетверки": как восстанавливали танк-участник Курской битвыНовости Урала 26 августа, 15:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХАБАРОВСК, 26 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" на выезде обыграло хабаровский "Амур" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы в составе москвичей забросили Владимир Брюквин (15-я минута), Юусо Хиетанен (33) и Алексей Сопин (47), у хозяев отличились Кирилл Капустин (54) и Максим Кондратьев (60).
Ранее в пятницу ярославский "Локомотив" в гостях оказался сильнее владивостокского "Адмирала". Встреча завершилась по буллитам со счетом 4:3 в пользу железнодорожников.
В следующем матче 29 августа "Динамо" в Ярославле встретится с "Локомотивом", в тот же день "Амур" примет на домашнем льду подольский "Витязь".