Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Московское "Динамо" на выезде обыграло "Амур" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
26 августа, 14:59 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 26, августа. /ТАСС
Шайбы в составе москвичей забросили Владимир Брюквин, Юусо Хиетанен и Алексей Сопин, у хозяев отличились Кирилл Капустин и Максим Кондратьев
Материал из 1 страницы

ХАБАРОВСК, 26 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" на выезде обыграло хабаровский "Амур" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы в составе москвичей забросили Владимир Брюквин (15-я минута), Юусо Хиетанен (33) и Алексей Сопин (47), у хозяев отличились Кирилл Капустин (54) и Максим Кондратьев (60).

Ранее в пятницу ярославский "Локомотив" в гостях оказался сильнее владивостокского "Адмирала". Встреча завершилась по буллитам со счетом 4:3 в пользу железнодорожников.

В следующем матче 29 августа "Динамо" в Ярославле встретится с "Локомотивом", в тот же день "Амур" примет на домашнем льду подольский "Витязь".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Медведев вручил призерам Олимпиады автомобили BMW российской сборки
17
Путин вручил госнаграды олимпийцам
7
Шанцев: работы по силовому каркасу кровли стадиона "Нижний Новгород" нужно ускорить
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Объявление о продаже автомобиля олимпийского чемпиона появилось в интернете
2
Глава профильного комитета Госдумы с понимаем относится с идее курортного сбора
3
"Ощадбанк" подал иск в Международный арбитраж против РФ на $1 млрд по крымским активам
4
В центре Москвы на тротуаре грузовик сбил женщину
5
Введение курортного сбора: подорожает ли отдых в России
6
Рыночные метры: что нужно знать о новом налоге на недвижимость
7
Футбольный клуб "Зенит" сыграет с нидерландским АЗ на групповом этапе Лиги Европы
Темы дня
Реклама