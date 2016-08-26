Московское "Динамо" на выезде обыграло "Амур" в матче чемпионата КХЛ

ХАБАРОВСК, 26 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" на выезде обыграло хабаровский "Амур" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы в составе москвичей забросили Владимир Брюквин (15-я минута), Юусо Хиетанен (33) и Алексей Сопин (47), у хозяев отличились Кирилл Капустин (54) и Максим Кондратьев (60).

Ранее в пятницу ярославский "Локомотив" в гостях оказался сильнее владивостокского "Адмирала". Встреча завершилась по буллитам со счетом 4:3 в пользу железнодорожников.

В следующем матче 29 августа "Динамо" в Ярославле встретится с "Локомотивом", в тот же день "Амур" примет на домашнем льду подольский "Витязь".