Чемпиону Олимпийских игр борцу Садулаеву в Дагестане подарили коня и 6 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 26 августа. /Корр. ТАСС/. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов наградил олимпийского чемпиона по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг Абдулрашида Садулаева орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан", подарил коня ахалтекинской породы и сертификат на 6 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня в Дагестане общенациональный праздник. Несмотря на все препятствия, которые были у России на пути к олимпийским медалям, Россия доказала, что она великая держава", - заявил Рамазан Абдулатипов на торжественной встрече Абдулрашида Садулаева на центральной площади Махачкалы.

По случаю приезда Садулаева на площади имени Ленина в Махачкале был устроен концерт с участием академического ансамбля танца "Лезгинка" и народных артистов Республики Дагестан. Здесь же спортсмену были вручены подарки от властей республики: конь ахалтекинской породы (оседланного жеребца вывели на площадь под музыку и танцы), орден "За заслуги перед Республикой Дагестан" и сертификат на 6 млн рублей.

Аналогичный денежный сертификат был также вручен тренеру Абдулрашида Садулаева Шамилю Омарову, которому в пятницу указом главы Дагестана было присвоено почетное звание "Заслуженный тренер Республики Дагестан".

Заслуженный мастер спорта России Абдулрашид Булачевич Садулаев родился 9 мая 1996 года в селении Цуриб Чародинского района Дагестана. Он является двукратным чемпионом мира (2014, 2015), чемпионом Европы (2014), чемпионом Европы среди юниоров (2016), победителем Европейских игр (2015), двукратным чемпионом России (2014, 2015).