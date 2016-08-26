IAAF на следующей неделе обсудит с Алешиным очередные шаги по восстановлению членства ВФЛА

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на следующей неделе намерена обсудить с главой временного координационного комитета Олимпийского комитета России Геннадием Алешиным дальнейшие шаги по восстановлению членства в IAAF Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IAAF.

"Новой встречи пока не запланировано. Комиссия IAAF на следующей неделе свяжется с господином Алешиным, это будет первый шаг к возобновлению диалога", - говорится в сообщении IAAF.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 ноября 2015 года опубликовала итоги расследования деятельности ВФЛА, московской антидопинговой лаборатории и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

На основе представленных материалов совет IAAF 13 ноября подавляющим большинством голосов принял решение о временном приостановлении членства ВФЛА. Созданная после этого рабочая группа IAAF 17 июня представила отчет о ходе реформирования ВФЛА, на основе которого совет продлил дисквалификацию национальной федерации. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе решение IAAF, что не позволило российским легкоатлетам выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.