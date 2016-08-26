Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

IAAF на следующей неделе обсудит с Алешиным очередные шаги по восстановлению членства ВФЛА

Спорт
26 августа, 15:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
Однако новой встречи пока в планах нет
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на следующей неделе намерена обсудить с главой временного координационного комитета Олимпийского комитета России Геннадием Алешиным дальнейшие шаги по восстановлению членства в IAAF Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IAAF.

Смотрите также
Себастьян Коу
Процесс восстановления членства ВФЛА продолжится после ответа на отчет комиссии IAAF

"Новой встречи пока не запланировано. Комиссия IAAF на следующей неделе свяжется с господином Алешиным, это будет первый шаг к возобновлению диалога", - говорится в сообщении IAAF.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 ноября 2015 года опубликовала итоги расследования деятельности ВФЛА, московской антидопинговой лаборатории и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

На основе представленных материалов совет IAAF 13 ноября подавляющим большинством голосов принял решение о временном приостановлении членства ВФЛА. Созданная после этого рабочая группа IAAF 17 июня представила отчет о ходе реформирования ВФЛА, на основе которого совет продлил дисквалификацию национальной федерации. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе решение IAAF, что не позволило российским легкоатлетам выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Допинг-скандал вокруг российских легкоатлетов
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Медведев вручил призерам Олимпиады автомобили BMW российской сборки
17
Путин вручил госнаграды олимпийцам
7
Шанцев: работы по силовому каркасу кровли стадиона "Нижний Новгород" нужно ускорить
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Объявление о продаже автомобиля олимпийского чемпиона появилось в интернете
2
Рогозин назвал Россию "кулаком в горле Запада"
3
Центр подмосковных Люберец перекрыт из-за подозрительного предмета
4
Глава профильного комитета Госдумы с понимаем относится с идее курортного сбора
5
Россия первая в мире успешно испытала детонационный жидкостный ракетный двигатель
6
Экс-офицер ФСО и вице-президент союза десантников РФ арестованы по делу Шакро Молодого
7
Рыночные метры: что нужно знать о новом налоге на недвижимость
Темы дня
Реклама