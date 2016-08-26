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Временный координационный комитет ОКР подготовил ответ на отчет IAAF от 17 июня

Спорт
26 августа, 16:03 UTC+3 /Корр. ТАСС, Вероника Советова
Глава комитета Геннадий Алешин подчеркнул, что документ "будет серьезно отличаться от всего, что мы обсуждали ранее"
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МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Временный координационный комитет Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) готов дать ответ на отчет рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) от 17 июня. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Геннадий Алешин.

"Ответ на отчет рабочей группы IAAF, который был представлен в Вене 17 июня, готов, - сообщил Алешин. - И мы готовы дать его рабочей группе организации. Анонсировать его я не буду, но могу сказать, что он будет серьезно отличаться от всего того, что мы обсуждали ранее".

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 ноября 2015 года опубликовала итоги расследования деятельности ВФЛА, московской антидопинговой лаборатории и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). На основе представленных материалов совет IAAF 13 ноября подавляющим большинством голосов принял решение о временном приостановлении членства ВФЛА. Созданная после этого рабочая группа IAAF 17 июня представила отчет о ходе реформирования ВФЛА, на основе которого совет продлил дисквалификацию национальной федерации. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе решение IAAF, что не позволило российским легкоатлетам выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

В России был создан временный координационный комитет ОКР по взаимодействию с WADA и IAAF, который возглавил Геннадий Алешин. В июле Виталий Мутко выразил уверенность, что ВФЛА до конца года восстановят в IAAF.

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