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Глава Федерации дзюдо России Анисимов готов вновь переизбираться на этот пост

Спорт
26 августа, 16:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова
"Если кто-то готов показать со сборной больший прогресс, чем я, готов уступить ему свое место. Но пока я не вижу того, кто к этому готов", - заявил Василий Анисимов
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МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Действующий президент Федерации дзюдо России (ФДР) Василий Анисимов готов снова выдвинуть свою кандидатуру на этот пост. Об этом Анисимов, который возглавляет ФДР с 2010 года, заявил ТАСС.

Отчетно-выборная конференция ФДР пройдет в начале октября.

"Я планирую выдвигать свою кандидатуру на следующие выборы, я уверен, что с той командой выдающихся специалистов и профессионалов, что у нас сложилась за последние годы, мы еще подготовим новых чемпионов, - заявил Анисимов. - Если кто-то готов показать со сборной больший прогресс, чем я, готов уступить ему свое место. Но пока я не вижу того, кто к этому готов".

Глава ФДР уверен, что путь развития дзюдо был выбран правильно: "Успехи наших дзюдоистов на международных стартах дают право на такое мнение. Все это стало возможно благодаря личному опыту и высочайшей квалификации генерального менеджера сборных Эцио Гамбе, всесторонней поддержке со стороны президента и основателя Международного фонда дзюдо Аркадия Ротенберга и президента Европейского союза дзюдо Сергея Соловейчика".

Пять золотых наград за две Олимпиады

Анисимов подчеркнул, что имидж сборной России по дзюдо за последнее время очень изменился: "Теперь все воспринимают нашу сборную как команду жизнерадостных, сильных, уверенных в своих силах спортсменов. И результаты россиян на последних двух Олимпиадах свидетельствуют о очевидном прогрессе после Игр в Пекине, где у наших команд не было ни одной медали. До Лондона у нас было лишь пять медалей в истории, за два олимпийских цикла - пять золотых наград".

Анисимов гордится тем, что именно дзюдоисты вторую Олимпиаду подряд первыми приносят медали команде России: "Я горжусь, что, как и четыре года назад в Лондоне, именно дзюдоист принес нашей команде первую медаль и первое золото Игр. В Лондоне это был Арсен Галстян в весе 60 кг, теперь в этом же весе не было равных Беслану Мудранову. Золото Хасана Халмурзаева стало для России первой в истории олимпийской победой дзюдоистов в весе до 81 кг, а Наталья Кузютина впервые с 2004 года взяла бронзу Игр в женском дзюдо".

В четверг победители и призеры Игр в Рио-де-Жанейро, в том числе и дзюдоисты, были награждены государственными наградами в Кремле. На встрече с президентом РФ присутствовали Мудранов, Халмурзаев, Кузютина, Василий Анисимов, Эцио Гамба и личные тренеры Рудольф Бабоян и Юнус Оздоев. "Это был очень волнительный момент, награды вручал президент России Владимир Путин, дзюдоист, - подчеркнул президент ФДР. - Он поддерживал нас, верил, болел до последнего момента!"

За высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), проявленные волю к победе, стойкость и целеустремленность, большой вклад в развитие отечественного спорта Беслан Мудранов и Хасан Халмурзаев получили орден Дружбы, а Наталья Кузютина - медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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