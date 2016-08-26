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Шувалов: среди городов-участников ЧМ-2018 по футболу в РФ аутсайдеров нет

Спорт
26 августа, 16:41 UTC+3 САРАНСК САРАНСК 26, августа. /ТАСС
По мнению зампреда правительства РФ, такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань способны принять у себя абсолютно любые спортивные и не спортивные мероприятия
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САРАНСК, 26 августа. /ТАСС/. Среди городов-участников Чемпионата мира по футболу в 2018 году аутсайдеров нет. Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов.

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© Петр Ковалев/ТАСС
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"Сейчас аутсайдеров никаких нет. Изначально, когда мы заявляли города к Чемпионату мира по футболу, мы понимали, что какие-то города подготовлены лучше и являются абсолютно готовыми, а есть города, которым надо проводить всю работу сначала. Для них это большой проект", - сказал Шувалов.

По его мнению, такие города, как Москва, Санкт- Петербург, Сочи и Казань способны принять у себя абсолютно любые спортивные и не спортивные мероприятия.

"Но здесь проект сложнее, он сложнее, чем Олимпийские игры - это много городов, они в разных регионах, как вы знаете, от Калининграда до Екатеринбурга", - считает чиновник.

При этом, по словам Шувалова, необходимо таким образом подготовиться к Чемпионату мира по футболу в РФ, чтобы города, которые не принимают у себя матчи турнира, также стали партнерами по соревнованиям.

"У нас есть план, и мы его вместе с Министерством спорта проводим, как сделать так, чтобы города - вплоть до Владивостока были включены в большую работу", - заявил первый вице-премьер.

Он напомнил, что были сложности со строительством стадиона в Самаре, но их удалось преодолеть. Компании выполняют свою работу, и ранее возникшие проблемы к концу 2016 года будут исчерпаны.

Также, по словам Шувалова, активно ведутся работы и в Калининграде.

"По Калининграду: работы ведутся, мы договорились, кто будет заниматься подготовкой земельного участка вокруг стадиона, сменилось руководство субъекта, и с новым руководством мы договорились.Так что здесь уже проблем нет. Пожалуй, двумя самыми сложными точками были Калининград и Самара, теперь этого нет", - резюмировал первый вице- премьер.

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