Шишкарев: итоги выступления российских гандболисток на ОИ будут подведены 2 сентября

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Итоги выступления российских гандболисток на Олимпийский играх в Рио-де-Жанейро будут подведены на исполкоме Федерации гандбола России (ФГР) 2 сентября.

Об этом ТАСС сообщил глава ФГР Сергей Шишкарев.

"Дату отчетно-выборной конференции мы обсудим на исполкоме 2 сентября, также заслушаем отчет о выступлении наших сборных на двух молодежных чемпионатах мира, отчет о выступлении нашей женской команды на Олимпиаде, а также отчет о выступлении наших парней на чемпионате Европы", - сказал Шишкарев.

Женская сборная России в финале олимпийского турнира обыграла команду Франции со счетом 22:19 и впервые в своей истории завоевала золотые олимпийские медали. В течение турнира россиянки не потерпели ни одного поражения.

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро завершились 21 августа.