Шишкарев: итоги выступления российских гандболисток на ОИ будут подведены 2 сентября

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МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Итоги выступления российских гандболисток на Олимпийский играх в Рио-де-Жанейро будут подведены на исполкоме Федерации гандбола России (ФГР) 2 сентября.
Об этом ТАСС сообщил глава ФГР Сергей Шишкарев.
"Дату отчетно-выборной конференции мы обсудим на исполкоме 2 сентября, также заслушаем отчет о выступлении наших сборных на двух молодежных чемпионатах мира, отчет о выступлении нашей женской команды на Олимпиаде, а также отчет о выступлении наших парней на чемпионате Европы", - сказал Шишкарев.
Женская сборная России в финале олимпийского турнира обыграла команду Франции со счетом 22:19 и впервые в своей истории завоевала золотые олимпийские медали. В течение турнира россиянки не потерпели ни одного поражения.
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро завершились 21 августа.