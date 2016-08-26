Гендиректор "Краснодара" опроверг информацию о трансфере футболиста "Спартака" Паршивлюка

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МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Марк Пестряков/. Информация о трансфере защитника московского "Спартака" Сергея Паршивлюка в "Краснодар" не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор краснодарского футбольного клуба Владимир Хашиг.
Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщило о переходе 27-летнего игрока из "Спартака" в "Краснодар". Контракт Паршивлюка с красно-белыми рассчитан до июля 2019 года.
"Информация (о переходе Паршивлюка в "Краснодар") не соответствует действительности", - заявил Хашиг.
Паршивлюк выступает в составе "Спартака" с 2007 года. Защитник провел в составе красно-белых 157 матчей и забил три гола.