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Гендиректор "Краснодара" опроверг информацию о трансфере футболиста "Спартака" Паршивлюка

Спорт
26 августа, 17:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Марк Пестряков
"Информация (о переходе Паршивлюка в "Краснодар") не соответствует действительности", - заявил Владимир Хашиг
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МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Марк Пестряков/. Информация о трансфере защитника московского "Спартака" Сергея Паршивлюка в "Краснодар" не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор краснодарского футбольного клуба Владимир Хашиг.

Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщило о переходе 27-летнего игрока из "Спартака" в "Краснодар". Контракт Паршивлюка с красно-белыми рассчитан до июля 2019 года.

"Информация (о переходе Паршивлюка в "Краснодар") не соответствует действительности", - заявил Хашиг.

Паршивлюк выступает в составе "Спартака" с 2007 года. Защитник провел в составе красно-белых 157 матчей и забил три гола.

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