Украинский футболист "Манчестер Сити" Зинченко отдан в аренду в ПСВ

ГААГА, 26 августа. /ТАСС/. Футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко перешел в голландский ПСВ на правах аренды. Об этом сообщается на официальном сайте голландской команды.

19-летний полузащитник сборной Украины взят в аренду на один сезон с возможностью продления на еще один.

Зинченко перешел в английский "Манчестер Сити" из российской "Уфы" этим летом за €2 млн. В чемпионате России минувшего сезона игрок провел 24 матча, забив два мяча. Зинченко в составе сборной Украины участвовал в чемпионате Европы, сыграв в трех матчах.