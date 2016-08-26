Украинский футболист "Манчестер Сити" Зинченко отдан в аренду в ПСВ

Эксперты: богомолы в Москву попали из Подмосковья, они не опасныОбщество 26 августа, 17:00
Боеприпасы будут поступать в ВС РФ в новой огнестойкой таре с 2017 годаАрмия и ОПК 26 августа, 16:57
Истребители переброшены в Крым, под Ростов и в Краснодарский крайАрмия и ОПК 26 августа, 16:57
Минобороны РФ до 2017 года получит новые пожарные машины для арсеналовАрмия и ОПК 26 августа, 16:52
Военные показали, как разворачивают подвижные комплексы связиАрмия и ОПК 26 августа, 16:43
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в СирииПолитика 26 августа, 16:42
Киев заявил о готовности провести обмен пленными по формуле "всех на всех"Международная панорама 26 августа, 16:37
Автопробег "Время жить в России" по маршруту Москва - Красноярск - Москва успешно завершенНовости партнеров 26 августа, 16:31
Путин присвоил первому загмлавы Росгвардии Меликову звание генерал-полковникаАрмия и ОПК 26 августа, 16:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГААГА, 26 августа. /ТАСС/. Футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко перешел в голландский ПСВ на правах аренды. Об этом сообщается на официальном сайте голландской команды.
19-летний полузащитник сборной Украины взят в аренду на один сезон с возможностью продления на еще один.
Зинченко перешел в английский "Манчестер Сити" из российской "Уфы" этим летом за €2 млн. В чемпионате России минувшего сезона игрок провел 24 матча, забив два мяча. Зинченко в составе сборной Украины участвовал в чемпионате Европы, сыграв в трех матчах.