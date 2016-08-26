"Инжтрасстрой-СПб" завершил передачу площадки строительства арены на Крестовском острове

Эксперты: богомолы в Москву попали из Подмосковья, они не опасныОбщество 26 августа, 17:00
Боеприпасы будут поступать в ВС РФ в новой огнестойкой таре с 2017 годаАрмия и ОПК 26 августа, 16:57
Истребители переброшены в Крым, под Ростов и в Краснодарский крайАрмия и ОПК 26 августа, 16:57
Минобороны РФ до 2017 года получит новые пожарные машины для арсеналовАрмия и ОПК 26 августа, 16:52
Военные показали, как разворачивают подвижные комплексы связиАрмия и ОПК 26 августа, 16:43
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в СирииПолитика 26 августа, 16:42
Киев заявил о готовности провести обмен пленными по формуле "всех на всех"Международная панорама 26 августа, 16:37
Путин присвоил первому загмлавы Росгвардии Меликову звание генерал-полковникаАрмия и ОПК 26 августа, 16:22
Юрий Куклачев планирует создать Дворец кошки в АшкелонеОбщество 26 августа, 16:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Бывший генеральный подрядчик строительства стадиона в Санкт-Петербурге на Крестовском острове "Инжтрасстрой-СПб" объявил о завершении всех работ по надлежащей передаче площадки и необходимого набора документов по выполненным работам заказчику. Об этом сообщается на официальном сайте стадиона.
Кроме того, был сформирован пакет выполненных и подтвержденных исполнительными документами работ на сумму 1,8 млрд рублей. Пакет документов по выполненным и подтвержденным, но так и не принятым заказчиком работам, был направлен заказчику по официальным каналам связи.
В конце июля администрация Петербурга, которая является заказчиком строительства стадиона, расторгла контракт с генподрядчиком строительства арены на Крестовском острове компанией "Инжтрансстрой-СПб". Она также передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 млрд рублей, которые не смог объяснить генподрядчик. В августе был проведен конкурс на поиск нового генподрядчика на достройку стадиона и прилегающей инфраструктуры, компания "Метрострой" стала его победителем.
Стадион, где пройдут матчи ЧМ-2018, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Ранее ТАСС сообщал, что смета строительства стадиона "Зенит- Арена" увеличена на 4,3 млрд рублей - до 39,2 млрд рублей.
Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018