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"Инжтрасстрой-СПб" завершил передачу площадки строительства арены на Крестовском острове

Спорт
26 августа, 17:26 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, августа. /ТАСС
Кроме того, был сформирован пакет выполненных и подтвержденных исполнительными документами работ на сумму 1,8 млрд рублей
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Бывший генеральный подрядчик строительства стадиона в Санкт-Петербурге на Крестовском острове "Инжтрасстрой-СПб" объявил о завершении всех работ по надлежащей передаче площадки и необходимого набора документов по выполненным работам заказчику. Об этом сообщается на официальном сайте стадиона.

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Кроме того, был сформирован пакет выполненных и подтвержденных исполнительными документами работ на сумму 1,8 млрд рублей. Пакет документов по выполненным и подтвержденным, но так и не принятым заказчиком работам, был направлен заказчику по официальным каналам связи.

В конце июля администрация Петербурга, которая является заказчиком строительства стадиона, расторгла контракт с генподрядчиком строительства арены на Крестовском острове компанией "Инжтрансстрой-СПб". Она также передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 млрд рублей, которые не смог объяснить генподрядчик. В августе был проведен конкурс на поиск нового генподрядчика на достройку стадиона и прилегающей инфраструктуры, компания "Метрострой" стала его победителем.

Стадион, где пройдут матчи ЧМ-2018, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Ранее ТАСС сообщал, что смета строительства стадиона "Зенит- Арена" увеличена на 4,3 млрд рублей - до 39,2 млрд рублей.

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