Строительные профсоюзы и ФИФА подписали меморандум об условиях труда на стадионах ЧМ-2018

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) совместно с оргкомитетом "Россия-2018", Интернационалом работников строительства и деревообработки (BWI) и Профсоюзом строителей России подписали меморандум об обеспечении безопасных условий труда при строительстве стадионов к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Исходя из документа, в рамках мониторинга ФИФА будут организованы инспекционные визиты на арены будущего турнира на предмет нарушений условий труда рабочих.

"Мы уделяем все больше внимания защите прав человека, поэтому сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами имеет важнейшее значение. Подписание этого меморандума стало значительным шагом по привлечению к сотрудничеству таких крупных партнеров, как профсоюзы, и это поможет обеспечить достойные условия труда работникам, занятым в строительстве и реконструкции стадионов чемпионата мира", - сказал Федерико Аддьеки, глава департамента ФИФА по устойчивому развитию.

Ранее ФИФА уже проводила ряд инспекционных визитов, в ходе которых эксперты проанализировали условия труда примерно 9000 работников из более чем 100 строительных компаний, занятых в строительстве и реконструкции стадионов.

"Меморандум о взаимопонимании является важным шагом вперед для обеспечения достойных и безопасных условий труда для всех строителей, работающих на стройплощадках стадионов чемпионата мира. Мы надеемся, что меморандум приведет к снижению числа случаев нарушения прав работников, доказательством чему служат результаты последних месяцев", - заявил генеральный секретарь BWI Амбет Юсон.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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