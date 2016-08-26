Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом да Силва получил 1 кг золота за победу на Играх

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом бразилец Тиаго да Силва получил в подарок от своего бывшего клуба золотой слиток весом 1 кг за победу на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
На Играх в Рио 22-летний да Силва установил олимпийский и личный рекорды, показав результат 6,03 метра, опередив главного фаворита турнира француза Рено Лавиллени. Он принес Бразилии первое золото в истории в данной дисциплине легкой атлетики.
"Этот подарок очень важен для меня, я хочу поблагодарить всех, кто помогал мне на протяжении моей карьеры, - сказал да Силва. - Свою золотую медаль Олимпиады я завоевал для болельщиков, которые также оказали мне неоценимую поддержку".
Олимпийские игры прошли с 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро.