Теннисистка Макарова в первом круге Открытого чемпионата США сыграет с Сереной Уильямс

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НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Макарова в первом круге последнего в сезоне турнира Большого шлема Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $46,3 млн) сыграет с первой ракеткой мира американской Сереной Уильямс. Об этом стало известно по итогам жеребьевки.
Дарья Касаткина (23-й номер "посева") в первом круге встретится с китаянкой Ван Цян, Елена Веснина (19) - с эстонкой Анетт Контавейт, Виталия Дьяченко - со швейцаркой Тимеей Бачински (15), Анастасия Павлюченкова (17) - с американкой Луизой Чирико, Светлана Кузнецова (9) - с итальянкой Франческой Скьявоне, а Евгения Родина - с американкой Даниэль Коллинс.
В мужской сетке лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович в первом круге сыграет с поляком Ежи Яновичем, второй номер британец Энди Маррей - с чехом Лукасом Росолом.
Россиянин Михаил Южный встретится со словаком Мартином Клижаном (28), Дмитрий Турсунов - с австралийцем Джорданом Томпсоном, Андрей Кузнецов - с бразильцем Томасом Беллуччи, Евгений Донской - с американцем Стивом Джонсоном (19), а Теймураз Габашвили - с итальянцем Фабио Фоньини.
Турнир пройдет с 29 августа по 11 сентября.