ПКР подал в суд Швейцарии апелляцию на решение CAS о недопуске россиян к Паралимпиаде-2016

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МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Паралимпийский комитет России (ПКР) подал в Федеральный суд Швейцарии апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не допустить сборную России к участию в Пралимпиаде-2016.
Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы, член Совета спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК) Михаил Терентьев.
Апелляция будет рассмотрена в понедельник.
CAS во вторник отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде-2016. На данный момент сборная России не имеет права выступать на Играх-2016.
Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.