Промес: нынешний тренер ФК "Спартак" Каррера сильнее Аленичева в тактическом плане

В Кентукки двум посетителям McDonald's подали бургеры с червямиПроисшествия 27 августа, 1:27
BP эвакуирует персонал с объектов в Мексиканском заливе из-за угрозы ураганаПроисшествия 27 августа, 1:26
Экс-глава Бразилии Лула да Силва будет присутствовать на выступлении Руссефф в сенатеМеждународная панорама 27 августа, 1:20
СМИ: истребитель пятого поколения F-35 не до конца боеспособенМеждународная панорама 27 августа, 1:05
Музыкальный фестиваль Skolkovo Jazz Игоря Бутмана пройдет в "Сколково"Культура 27 августа, 0:57
Первая группа боевиков покинула юго-западное предместье ДамаскаМеждународная панорама 27 августа, 0:50
Остров "Новая Голландия" в Петербурге открывается после реконструкцииОбщество 27 августа, 0:38
Парад военных оркестров-участников фестиваля "Спасская башня" пройдет на ВДНХ в МосквеМосква 27 августа, 0:07
Верю не верю: насколько хорошо вы разбираетесь в рекордах ГиннесаОбщество 27 августа, 0:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Нынешний главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера сильнее бывшего наставника Дмитрия Аленичева в тактическом плане. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил футболист красно-белых Квинси Промес, ставший гостем церемонии открытия Детского кубка чемпионов, который стартовал в Москве в пятницу.
С июня 2015 года "Спартак" возглавлял Аленичев. О его отставке было объявлено 5 августа, на следующий день после поражения от кипрского АЕКа в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы (0:1). Временно исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен помощник Аленичева итальянец Каррера. 17 августа было объявлено о назначении Карреры на пост главного тренера "Спартака".
"Аленичев и Каррера - два разных тренера, - отметил Промес. - По моему мнению, Аленичев был очень умным, интеллигентным и хорошим тренером. Каррера является чуть более эмоциональным наставником, к тому же у него очень хорошая тактическая подготовка. С Каррерой мы играем более эмоционально, он более сильный в тактическом плане".
"Я уважаю Аленичева как тренера, к тому же он был выдающимся игроком, и именно при нем мы заслужили право выступать в Лиге Европы, однако не добились успеха в квалификации, - продолжил нападающий "Спартака". - Мы все были очень разочарованы этим фактом. Все, что я могу про него сказать - он отличный тренер и человек. Иногда в футболе все получается не так, как ты планируешь, и тебя начинают называть плохим тренером, но мы все вместе выигрываем и также вместе проигрываем".
"В матче с АЕКом никто не играл хорошо, тогда был плохой вечер для всех нас", - добавил Промес.
Тренерская карьера Карреры началась в 2009 году, когда он стал техническим координатором молодежного сектора итальянского "Ювентуса", два года спустя он вошел в тренерский штаб основной команды. В 2012 году во время дисквалификации главного тренера команды Антонио Конте в связи подозрением в участии в договорных матчах Каррера был исполняющим обязанности главного тренера и завоевал Суперкубок Италии. В ходе Евро-2016 Каррера входил в тренерский штаб сборной Италии.