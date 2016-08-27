Промес: нынешний тренер ФК "Спартак" Каррера сильнее Аленичева в тактическом плане

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Нынешний главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера сильнее бывшего наставника Дмитрия Аленичева в тактическом плане. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил футболист красно-белых Квинси Промес, ставший гостем церемонии открытия Детского кубка чемпионов, который стартовал в Москве в пятницу.

С июня 2015 года "Спартак" возглавлял Аленичев. О его отставке было объявлено 5 августа, на следующий день после поражения от кипрского АЕКа в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы (0:1). Временно исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен помощник Аленичева итальянец Каррера. 17 августа было объявлено о назначении Карреры на пост главного тренера "Спартака".

"Аленичев и Каррера - два разных тренера, - отметил Промес. - По моему мнению, Аленичев был очень умным, интеллигентным и хорошим тренером. Каррера является чуть более эмоциональным наставником, к тому же у него очень хорошая тактическая подготовка. С Каррерой мы играем более эмоционально, он более сильный в тактическом плане".

"Я уважаю Аленичева как тренера, к тому же он был выдающимся игроком, и именно при нем мы заслужили право выступать в Лиге Европы, однако не добились успеха в квалификации, - продолжил нападающий "Спартака". - Мы все были очень разочарованы этим фактом. Все, что я могу про него сказать - он отличный тренер и человек. Иногда в футболе все получается не так, как ты планируешь, и тебя начинают называть плохим тренером, но мы все вместе выигрываем и также вместе проигрываем".

"В матче с АЕКом никто не играл хорошо, тогда был плохой вечер для всех нас", - добавил Промес.

Тренерская карьера Карреры началась в 2009 году, когда он стал техническим координатором молодежного сектора итальянского "Ювентуса", два года спустя он вошел в тренерский штаб основной команды. В 2012 году во время дисквалификации главного тренера команды Антонио Конте в связи подозрением в участии в договорных матчах Каррера был исполняющим обязанности главного тренера и завоевал Суперкубок Италии. В ходе Евро-2016 Каррера входил в тренерский штаб сборной Италии.