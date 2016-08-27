Промес: победу ФК "Ростов" над "Аяксом" в лиге чемпионов нельзя назвать чудом

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МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Победу российского футбольного клуба "Ростов" в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов над голландским "Аяксом" нельзя назвать чудом.
Такое мнение ТАСС высказал нападающий "Спартака" Квинси Промес, ставший гостем церемонии открытия Детского кубка чемпионов, который стартовал в Москве в пятницу.
"Ростов" в среду в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов разгромил "Аякс" со счетом 4:1, выйдя в групповой этап турнира, где сыграет с испанским "Атлетико", немецкой "Баварией" и голландским ПСВ.
"В матче "Ростов" - "Аякс" чуда не произошло, так как "Ростов" просто играл лучше, - сказал Промес. - Может быть, игроки у "Ростова" не самые лучшие, но они заслужили выступать в Лиге чемпионов и по делу прошли "Аякс".