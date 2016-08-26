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Юрист: подача ПКР иска в суд Швейцарии не поможет атлетам РФ выступить на Паралимпиаде

Спорт
26 августа, 20:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий
"Даже если мы отменим решение CAS, решение МПК все равно остается в силе", - заявил спортивный юрист Артем Пацев
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МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Подача Паралимпийским комитетом России (ПКР) апелляции в Федеральный суд Швейцарии не поможет российским спортсменам получить право выступить на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Такое мнение ТАСС высказал известный спортивный юрист Артем Пацев.

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В пятницу стало известно, что ПКР подал в суд Швейцарии апелляцию на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о недопуске российских спортсменов к Паралимпиаде-2016.

"Я считаю, что это абсолютно бесперспективно, потому что недавно с подобными заявлениями об аналогичных обеспечительных мерах обращались Исинбаева и Шубенков, - напомнил Пацев. - Они получили отказ. Даже если случится чудо, такое заявление об обеспечительных мерах удовлетворят и приостановят исполнение решения CAS, то это делу абсолютно не поможет".

"Затея абсолютно бессмысленна, поскольку решение CAS лишь подтвердило решение МПК. Даже если мы отменим решение CAS, решение МПК все равно остается в силе. Его не никто не отменит, и уж тем более Федеральный суд Швейцарии. Смысла в этом иске, кроме как создать имитацию юридической возни, я вообще не вижу", - добавил юрист.

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Федеральный суд Швейцарии 8 августа отклонил апелляции, поданные двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой и чемпионом мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергеем Шубенковым на решение КАС, который встал на сторону Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), запретившей всем российским легкоатлетам, за исключением Дарьи Клишиной, участвовать в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

CAS во вторник отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде-2016. На данный момент сборная России не имеет права выступать на Играх-2016. МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

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