Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Французский опыт "разогрева" публики будет использован в Нижнем Новгороде во время ЧМ-2018

Спорт
26 августа, 20:42 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 26, августа. /ТАСС
Также нижегородские власти используют способ логистики, который применялся на французских стадионах, сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России
Материал из 1 страницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Опыт "разогрева" болельщиков, который использовался во время чемпионата Европы по футболу во Франции, будет использован на стадионе в Нижнем Новгороде на матчах чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.

Смотрите также
Строящийся стадион "Зенит Арена" на Крестовском острове
Строим лучше, чем играем: степень готовности стадионов к ЧМ-2018 по футболу

"Знакомство с работой на французских стадионах дало возможность еще раз совместно с Международной федерацией футбола вернуться к деталям проведения чемпионата мира, чтобы минимизировать все риски во время проведения матчей, в том числе и погодные, - сказал вице-губернатор Нижегородской области Дмитрий Сватковский. - На высоком уровне там был организован предматчевый разогрев трибун. Мы очень много интересных вещей для себя увидели и будем использовать этот опыт уже при тестовых мероприятиях, чтобы за час до игры держать зрителей на кураже, чтобы затем они более коллективно болели".

Также нижегородские власти используют способ логистики, который применялся на французских стадионах, и учтут недоработки прошедшего чемпионата Европы.

"Мы оценили транспортный подвоз, выход и убытие зрителей, расположение парковок, навигацию в непосредственной близости стадиона. Что-то нам понравилось, многие вещи остались непонятны, например, легковые автомобили, брошенные вдоль дорог на подходе к стадиону, невозможность подъехать ближе, чем на полтора километра к арене", - подчеркнул Сватковский.

Также, по его словам, во Франции была плохо организована работа общественного транспорта, в частности, шаттлов, которые подвозили зрителей: они либо отсутствовали вообще, либо между ними был очень большой интервал, из-за чего происходили нежелательные скопления болельщиков.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Нижнем Новгороде пройдут шесть встреч: четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
ЧМ-2018 по футболу
В других СМИ
Реклама
Фото
14
Снова в колесе: Юрий Семин в четвертый раз вернулся в "Локомотив"
6
Медведев вручил призерам Олимпиады автомобили BMW российской сборки
17
Путин вручил госнаграды олимпийцам
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Взрывотехники ликвидировали опасный предмет на остановке в Люберцах
2
СК проверяет информацию об инциденте с ребенком на борту самолета Новосибирск - Москва
3
Объявление о продаже автомобиля олимпийского чемпиона появилось в интернете
4
Путин освободил от должности двух генерал-майоров Следственного комитета
5
Экс-офицер ФСО и вице-президент союза десантников РФ арестованы по делу Шакро Молодого
6
В больнице Сочи экстренно прооперировали дрессировщика Мстислава Запашного
7
Полиция Москвы начала проверку по видео с дрифтующим перед сотрудником ДПС гонщиком
Темы дня
Реклама