Французский опыт "разогрева" публики будет использован в Нижнем Новгороде во время ЧМ-2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Опыт "разогрева" болельщиков, который использовался во время чемпионата Европы по футболу во Франции, будет использован на стадионе в Нижнем Новгороде на матчах чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.

"Знакомство с работой на французских стадионах дало возможность еще раз совместно с Международной федерацией футбола вернуться к деталям проведения чемпионата мира, чтобы минимизировать все риски во время проведения матчей, в том числе и погодные, - сказал вице-губернатор Нижегородской области Дмитрий Сватковский. - На высоком уровне там был организован предматчевый разогрев трибун. Мы очень много интересных вещей для себя увидели и будем использовать этот опыт уже при тестовых мероприятиях, чтобы за час до игры держать зрителей на кураже, чтобы затем они более коллективно болели".

Также нижегородские власти используют способ логистики, который применялся на французских стадионах, и учтут недоработки прошедшего чемпионата Европы.

"Мы оценили транспортный подвоз, выход и убытие зрителей, расположение парковок, навигацию в непосредственной близости стадиона. Что-то нам понравилось, многие вещи остались непонятны, например, легковые автомобили, брошенные вдоль дорог на подходе к стадиону, невозможность подъехать ближе, чем на полтора километра к арене", - подчеркнул Сватковский.

Также, по его словам, во Франции была плохо организована работа общественного транспорта, в частности, шаттлов, которые подвозили зрителей: они либо отсутствовали вообще, либо между ними был очень большой интервал, из-за чего происходили нежелательные скопления болельщиков.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Нижнем Новгороде пройдут шесть встреч: четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.