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Лукин: государство никогда не оказывало давления на ПКР

Спорт
26 августа, 20:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
При этом глава комитета отметил, что не может гарантировать, что давление не оказывалось на отдельных спортсменов
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Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Органы государственной власти никогда не оказывали давления на Паралимпийский комитет России (ПКР). Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил глава ПКР Владимир Лукин.

"20 лет мы были то бедными, то чуть богаче, выступали сначала средне, после - лучше. И за все это время я не могу вам назвать ни одного случая, когда государство, в том числе и Министерство спорта, с которым приходится близко координировать действия, никогда не выступало с давлением на Паралимпийский комитет", - сказал Лукин, отметив, что не может гарантировать, что давление не оказывалось на отдельных спортсменов, однако о таких фактах ему не известно.

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"Был один случай, еще до назначения Виталия Мутко, когда один из министров постарался вмешаться в работу ПКР. Произошло это, когда мы решили назначить на должность шефа миссии нашей команды опытного человека, который успешно работает до сих пор. Так вот, этот министр попробовал вмешаться, а мы его послали далеко и надолго. После этого никто не пытался руководить нами", - добавил он.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне во вторник отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде-2016. На данный момент сборная России не имеет права выступать на Играх-2016.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В докладе утверждается, что система по сокрытию положительных допинг-проб в России применялась в 643 случаях с 2011 по 2015 год, всего в ней были задействованы атлеты из 30 видов спорта. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

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