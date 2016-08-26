Вторая серия марок, посвященных стадионам ЧМ-2018, вышла в обращение

ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Вторая серия почтовых марок, посвященных стадионам чемпионата мира по футболу 2018 года, вышла в обращение. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.

Церемонии спецгашения марок с изображениями стадионов в Волгограде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Самаре прошла в Волгограде на строительной площадке местного стадиона. В ней приняли участие вице-губернатор города Евгений Харичкин, глава администрации Виталий Лихачев, посол Волгограда как города-организатора бывший нападающий "Ротора" Александр Никитин, руководитель проекта по строительству арены в Волгограде Сергей Камин.

"Мы хотели бы, чтобы слава о нашем городе-герое, спортивных достижениях и уникальном стадионе шла по всему миру. Такие филателистические акции помогают продвигать славу города и страны за пределами нашего государства", - подчеркнул Харичкин.

Филателистическая программа чемпионата мира стартовала летом 2015 года в рамках мероприятий, предваряющих жеребьевку отборочного турнира. Первые четыре марки серии были выпущены в ноябре 2015 года, они были посвящены московским стадионам "Лужники" и "Открытие-Арена", сочинскому "Фишту" и "Казань-Арене". Еще четыре марки со стадионами чемпионата мира будут выпущены в 2017 году. Всего же филателистическая программа предполагает выпуск 53 видов марок и маркированных конвертов.

Специальное гашение марок организуется в честь памятных дат или громких событий и производится специально сделанным для такого случая штемпелем, который потом уничтожается. Гасится ограниченное число марок и конвертов, которые являются исключительно предметами коллекционирования.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.