Монтаж железобетонного каркаса завершился на стадионе ЧМ-2018 в Саранске

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САРАНСК, 26 августа. /ТАСС/. Монтаж железобетонного каркаса завершился на стадионе в Саранске, строящемся к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.
Таким образом, перекрытия всех этажей стадиона сформированы в полном объеме. Незавершенной осталась лишь небольшая часть второго яруса трибун. Эти работы планируется закончить в сентябре.
В пятницу в Саранске с рабочим визитом побывал первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов. В сопровождении министра спорта Виталия Мутко и главы республики Мордовия Владимира Волкова он осмотрел стадион и отметил, что строительные работы ведутся по графику, никаких замечаний к арене нет.
После чемпионата мира "Мордовия-Арена" будет использована для подготовки местной команды по футболу, занятий другими видами спорта, проведения массовых спортивных и культурных мероприятий.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Саранск примет четыре матча группового этапа турнира.