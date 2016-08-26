Волонтерская программа ЧМ-2018 по футболу была представлена иностранным студентам МГИМО

Керри: переговоры по Сирии и Украине были длинные, но конструктивныеМеждународная панорама 26 августа, 23:26
Лавров и Керри завершили 12-часовые переговоры в ЖеневеПолитика 26 августа, 23:15
Суд в Калифорнии отказал в приостановке действия закона, разрешающего эвтаназиюОбщество 26 августа, 22:52
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школыОбщество 26 августа, 21:48
Космонавт Александр Мисуркин удостоен звания Героя РоссииКосмос 26 августа, 20:09
Держи краба: почему жители Приморья одинаково сильно любят и стейки, и пян-сеВ стране 26 августа, 19:41
Эрдоган: проезд по третьему мосту через Босфор будет бесплатным до 31 августаЭкономика и бизнес 26 августа, 19:30
Приморский транзит: тонкости сопряжения Шелкового пути и ЕАЭСЭкономика и бизнес 26 августа, 19:30
Бомбардировщики и перехватчики перебросили на юг России из-под Перми в рамках проверкиАрмия и ОПК 26 августа, 19:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Иностранным студентам МГИМО представили волонтерскую программу чемпионата мира по футболу 2018 года.
Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.
"На презентацию пришло более 80 человек, это первокурсники из разных стран, в том числе Англии, Франции, Германии, - сказала руководитель волонтерского центра МГИМО Наринэ Лалаян. - Они окончили школу с международным дипломом и поступили в институт на специальную программу для иностранцев, которая ведется на английском языке. Сегодня мы им рассказали о чемпионате мира, показали наш центр и объясняли, как записаться в волонтеры, для них это еще и дополнительный стимул выучить русский язык".
Презентации волонтерских программ пройдут также 1 сентября в "Московском дипломатическом кадетском корпусе", а в середине месяца запланированы мероприятия на факультете журналистики Московского государственного университета и в Московском энергетическом институте.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.