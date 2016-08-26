Волонтерская программа ЧМ-2018 по футболу была представлена иностранным студентам МГИМО

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Иностранным студентам МГИМО представили волонтерскую программу чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.

"На презентацию пришло более 80 человек, это первокурсники из разных стран, в том числе Англии, Франции, Германии, - сказала руководитель волонтерского центра МГИМО Наринэ Лалаян. - Они окончили школу с международным дипломом и поступили в институт на специальную программу для иностранцев, которая ведется на английском языке. Сегодня мы им рассказали о чемпионате мира, показали наш центр и объясняли, как записаться в волонтеры, для них это еще и дополнительный стимул выучить русский язык".

Презентации волонтерских программ пройдут также 1 сентября в "Московском дипломатическом кадетском корпусе", а в середине месяца запланированы мероприятия на факультете журналистики Московского государственного университета и в Московском энергетическом институте.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.