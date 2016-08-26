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Российский теннисист Карен Хачанов пробился в основную сетку Открытого чемпионата США

Спорт
26 августа, 22:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, августа. /ТАСС
В финале квалификации россиянин обыграл американца Ноя Рубина со счетом 6:3, 4:6, 6:4
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НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов пробился в основную сетку четвертого в сезоне турнира Большого шлема - Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $46,3 млн).

В финале квалификации россиянин обыграл американца Ноя Рубина со счетом 6:3, 4:6, 6:4.

Его соперник по первого кругу определится позднее.

Турнир пройдет с 29 августа по 11 сентября.

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