Российский теннисист Карен Хачанов пробился в основную сетку Открытого чемпионата США

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НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов пробился в основную сетку четвертого в сезоне турнира Большого шлема - Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $46,3 млн).
В финале квалификации россиянин обыграл американца Ноя Рубина со счетом 6:3, 4:6, 6:4.
Его соперник по первого кругу определится позднее.
Турнир пройдет с 29 августа по 11 сентября.