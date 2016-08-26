Система видеоповторов будет впервые применена в футбольном матче Италия - Франция

ЖЕНЕВА, 26 августа. /ТАСС/. Система видеоповторов будет впервые опробована в товарищеском футбольном матче между сборными Италии и Франции, который состоится 1 сентября в итальянском Бари. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА).

"ФИФА впервые протестирует систему видеоповторов. Ассистент арбитра, которому будет доступна трансляция, сможет сообщать информацию судье, не оказывая существенного влияния на игру", - говорится в сообщении.

На следующий день по итогам встречи в Бари будет проведена специальная пресс-конференция с участием президента ФИФА Джанни Инфантино, где будет проанализирован первый опыт использования видеоповторов.

До сих пор видеоповторы применялись судьями только в низших футбольных лигах США.

В марте Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил тестовый этап системы видеоповторов. Отмечалось, что нововведение будет проходить в тестовом режиме в течении двух лет и не коснется ведущих футбольных чемпионатов.