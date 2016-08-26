Генсек Национального олимпийского комитета Кении арестован в Найроби

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ПРЕТОРИЯ, 26 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Кении Френсис Пол арестован в Найроби. Об этом сообщает AFP.
Он был арестован в рамках расследования плохой организации деятельности делегации национальной команды на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Ранее правительство приняло решение распустить НОК страны в связи с организационными проблемами, имевшими место на Олимпийских играх 2016 года.
Расследование было начато 18 августа. В частности, спортсменам пришлось жить в ужасных условиях, были проблемы с аккредитациями и экипировкой, вылет делегации после завершения Игр был задержан на несколько дней из-за того, что чиновники хотели найти билеты подешевле, также в составе делегации были люди с неясными функциями, которые, предположительно, хотели просто провести несколько дней в Рио-де-Жанейро.