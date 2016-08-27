Двоюродная сестра звезды НБА Дуэйна Уэйда застрелена в Чикаго

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Двоюродная сестра игрока клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Чикаго Буллз" Дуэйна Уэйда погибла в Чикаго в результате перестрелки. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

32-летняя Николь Олдридж отводила ребенка в школу, когда на ее пути произошла перестрелка между двумя мужчинами. Она была ранена в руку, а одна из пуль попала в голову. Мать четырех детей скончалась на месте. Один из преступников был задержан.

"Моя кузина была убита сегодня в Чикаго, она стала жертвой бессмысленного насилия, четверо детей потеряли мать без причины", - написал в Twitter Уэйд.

"Чикаго" подписал контракт с американским атакующим защитником Дуэйном Уэйдом в середине июля. Соглашение с 34-летним игроком, по данным СМИ, рассчитано на два года.

Ранее Уэйд стал свободным агентом, не согласившись продлить соглашение с "Майами". Уэйд был выбран "Майами" под пятым общим номером на драфте новичков НБА 2003 года. Вместе с "Майами Хит" он трижды выигрывал чемпионат НБА (2005/06, 2011/12, 2012/13). В финале 2006 года Уэйд был признан самым ценным игроком, в составе сборной США защитник становился олимпийским чемпионом в Пекине (2008) и бронзовым призером Олимпиады в Афинах (2004).