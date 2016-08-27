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Призер ОИ-2016 борец Гедуев планирует выступать на Олимпиаде в Токио в более тяжелом весе

Спорт
27 августа, 9:52 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 27, августа. /ТАСС
В финале олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро в категории до 74 кг Гедуев уступил иранцу Хасану Яздани по последнему действию
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Аниуар Гедуев

Аниуар Гедуев

© Станислав Красильников/ТАСС

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро борец вольного стиля Аниуар Гедуев планирует выступать на следующих летних Играх в более тяжелом весе (до 86 килограммов). Об этом он сообщил журналистам в субботу по возвращении из Москвы в Краснодар.

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В финале олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро в категории до 74 кг Гедуев уступил иранцу Хасану Яздани по последнему действию (6:6). В течение поединка россиянин выступал с рассеченной головой, и ему несколько раз оказывали медицинскую помощь.

"Естественно, будем тренироваться. Думаем уже в следующий вес перейти. Естественно, буду участвовать (в следующих Олимпийских играх)", - сказал спортсмен.

Он также сказал, что позвонил родителям только через день после завершения соревнований. "Через день позвонил, нормально отреагировали, как обычно, поздравили, все радовались", - добавил Гедуев.

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