Юрист: еще 17 российских паралимпийцев отправили письма в МПК

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Каменских/. Письма в Международный паралимпийский комитет (МПК) с просьбой о допуске к участию в Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро отправили еще 17 российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщил юрист Артем Пацев, представляющий интересы спортсменов.

"Да, еще 17 спортсменов отправили письма в МПК - сказал Пацев. - МПК уже сообщил, что принял письма. Ответы по существу начнут приходить спортсменам в начале следующей недели".

Среди 17 спортсменов 11 легкоатлетов (Акжана Абдикаримова, Вероника Доронина, Ирина Вертинская, Наталья Кочерова, Александра Могучая, Владислав Баринов, Алексей Быченок, Александр Ганзей, Виталий Гриценко, Иван Гончаров и Арсен Курбанов), а также шесть велосипедистов (Юлия Сибагатова, Сергей Батуков, Арслан Гильмутдинов, Сергей Пудов, Сергей Семочкин и Сергей Устинов).

Ранее шесть россиян (Алексей Обыденнов, Светлана Мошкович, Наталья Януто, Алексей Ашапатов, Олеся Владыкина и Маргарита Гончарова) направили в МПК письма с просьбой об их индивидуальном допуске к участию в Паралимпиаде-2016, которая пройдет в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.

В пятницу стало известно, что ПКР подал в суд Швейцарии апелляцию на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о недопуске российских спортсменов к участию в Паралимпиаде-2016.

Отстранение российских паралимпийцев

Спортивный арбитражный суд во вторник отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде-2016. На данный момент сборная России не имеет права выступать на Играх-2016.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России в связи с недопуском команды к Играм-2016 в Рио будут организованы специальные соревнования для паралимпийцев, на которых они смогут показать свое мастерство, причем призовые на соревнованиях будут идентичны олимпийским.

МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.