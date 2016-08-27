Бывший вратарь "Спартака" и ЦСКА Гласс подписал пробный контракт с клубом НХЛ "Торонто"

ОТТАВА, 27 августа. /ТАСС/. Бывший вратарь московских клубов "Спартак" и ЦСКА Джефф Гласс подписал пробный контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мэйпл Лифс". Об этом сообщает портал Тhehockeywriters.

Соглашение с канадским 30-летним вратарем рассчитано на время тренировочного лагеря, после которого с голкипером может быть заключен полноценный контракт.

Гласс в минувшем сезоне выступал в чемпионате Континентальной хоккейной лиги за минское "Динамо", также он на протяжении семи лет, проведенных в КХЛ, играл за тольяттинскую "Ладу", "Барыс" (Астана), "Сибирь" (Новосибирск), московские "Спартак" и ЦСКА.