Бывший вратарь "Спартака" и ЦСКА Гласс подписал пробный контракт с клубом НХЛ "Торонто"

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ОТТАВА, 27 августа. /ТАСС/. Бывший вратарь московских клубов "Спартак" и ЦСКА Джефф Гласс подписал пробный контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мэйпл Лифс". Об этом сообщает портал Тhehockeywriters.
Соглашение с канадским 30-летним вратарем рассчитано на время тренировочного лагеря, после которого с голкипером может быть заключен полноценный контракт.
Гласс в минувшем сезоне выступал в чемпионате Континентальной хоккейной лиги за минское "Динамо", также он на протяжении семи лет, проведенных в КХЛ, играл за тольяттинскую "Ладу", "Барыс" (Астана), "Сибирь" (Новосибирск), московские "Спартак" и ЦСКА.