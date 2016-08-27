Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший вратарь "Спартака" и ЦСКА Гласс подписал пробный контракт с клубом НХЛ "Торонто"

Спорт
27 августа, 10:26 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 27, августа. /ТАСС
Соглашение с игроком рассчитано на время тренировочного лагеря, после которого с голкипером может быть заключен полноценный контракт
Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 27 августа. /ТАСС/. Бывший вратарь московских клубов "Спартак" и ЦСКА Джефф Гласс подписал пробный контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мэйпл Лифс". Об этом сообщает портал Тhehockeywriters.

Соглашение с канадским 30-летним вратарем рассчитано на время тренировочного лагеря, после которого с голкипером может быть заключен полноценный контракт.

Гласс в минувшем сезоне выступал в чемпионате Континентальной хоккейной лиги за минское "Динамо", также он на протяжении семи лет, проведенных в КХЛ, играл за тольяттинскую "Ладу", "Барыс" (Астана), "Сибирь" (Новосибирск), московские "Спартак" и ЦСКА.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
14
Снова в колесе: Юрий Семин в четвертый раз вернулся в "Локомотив"
6
Медведев вручил призерам Олимпиады автомобили BMW российской сборки
17
Путин вручил госнаграды олимпийцам
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На западе Москвы водитель скрылся после наезда на пешеходов, одна женщина погибла
2
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
3
Режим контртеррористической операции отменен в Кабардино-Балкарии
4
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
5
СМИ: Тереза Мэй задействует статью о выходе из ЕС без согласования с парламентом
6
Мутко: результаты россиян на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро могут быть дискредитированы
7
Лавров прибыл в Женеву, где 26 августа проведет переговоры с Керри по Сирии и Украине
Темы дня
Реклама