Мутко: Минспорт РФ подаст иски в суды на авторов, обвинявших Россию в поддержке допинга

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Министерство спорта России будет обращаться в гражданские суды с исками против авторов, которые обвиняли Россию в государственной поддержке допинга. Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил министр спорта России Виталий Мутко.

"Мы сделали правовую оценку, - сказал Мутко. - Мы отправим ее в международные организации и выборочно подадим иски в гражданские суды на авторов, которые когда-либо обвиняли нас в поддержке допинга".

Правовая оценка

Также Мутко заявил, что Министерство спорта со следующей недели начнет давать правовую оценку докладу независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

"Мы должны были получить этот доклад, это было трудно сделать, но мы его получили, перевели, со следующей недели мы начнем давать ему правовую оценку, - сказал Мутко. - Сделаем выводы, которые будут направлены в Международный олимпийский комитет, WADA, в международные спортивные федерации. Мы сделаем свою оценку доклада - сфальсифицированного, подогнанного под обстоятельства. Этот доклад не выдерживает критики".

Комиссия Макларена начала расследование после обвинений бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в интервью американской газете The New York Times, который, в частности, утверждал, что в России существовала так называемая допинговая программа. Сам Родченков заявил о готовности предоставить доказательства WADA и МОК, а также о необходимости перепроверки допинг-проб с Игр 2014 года, которые хранятся в Лозанне. Министр спорта РФ Виталий Мутко неоднократно заявлял, что Россия была готова сотрудничать с комиссией WADA, но та не шла на контакт. По словам Мутко, комиссия допрашивала свидетелей, но не обращалась к российской стороне.

18 июля комиссия Макларена представила доклад о предварительных итогах расследования. В докладе утверждается, что система по сокрытию положительных допинг-проб в России применялась в 643 случаях с 2011 по 2015 год, всего в ней были задействованы атлеты из 30 видов спорта. На основе доклада исполком WADA рекомендовал МОК, Международному паралимпийскому комитету и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях.

МОК принял во внимание положения доклада, однако не стал отстранять всю олимпийскую сборную РФ от участия в соревнованиях. Международный паралимпийский комитет на основании этого же доклада принял решение о приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации и не допустил всю паралимпийскую сборную к Играм в Рио. Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 августа отклонил иск ПКР и оставил в силе решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр.