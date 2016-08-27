Мутко: Федерация тяжелой атлетики России может лишиться государственной аккредитации

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Министерство спорта РФ может потребовать отзыва государственной аккредитации у Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР). Об этом заявил министр спорта РФ Виталий Мутко в эфире телеканала "Матч ТВ".
"В тяжелой атлетике придется очень серьезно разбираться, вопрос даже не в количестве положительных допинг-проб, а в субстанциях, в применении которых обвиняются тяжелоатлеты, - сказал Мутко. - Если государство видит, что или федерация не справляется, или у нее огромное количество допинг-проб, или она не умеет организовать отбор, или они не могут защитить спортсменов, государство вправе отозвать аккредитацию и потребовать создания новой федерации. Мы можем пойти на такие жесткие меры".
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) 29 июля отстранила сборную России от участия в Олимпийских играх 2016 года из-за многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил.