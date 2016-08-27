Мутко: из первоначальной версии доклада Макларена пропала пара страниц

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что из первоначальной версии доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте пропала пара страниц. Об этом он сообщил в эфире "Матч ТВ".
"Мы с трудом получили доклад Макларена, перевели. Но потом из полученной версии исчезла пара страниц. И мы изучили обновленный вариант доклада", - сказал Мутко.
"При этом надо сказать, что мы не имеем списка лиц, замешанных в участии в фальсификации допинг-проб, которая упоминается в докладе. Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен также отказался предоставить Международному олимпийскому комитету информацию с конкретными доказательствами по нарушениям антидопингового законодательства в российском спорте" - добавил министр спорта.
Независимая комиссия WADA под руководством Макларена 18 июля представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что система по сокрытию положительных допинг-проб в России применялась в 643 случаях с 2011 по 2015 год, всего в ней были задействованы атлеты из 30 видов спорта.