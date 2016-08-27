Мутко: никто в IAAF не поздравил Исинбаеву с избранием в комиссию спортсменов МОК

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Никто из представителей Международной ассоциации легкоатлетических федераций не поздравил Елену Исинбаеву с избранием в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил министр спорта России Виталий Мутко.

"Елена вошла в комиссию спортсменов, но никто в IAAF даже не поздравил ее с этим, - рассказал Мутко. - Одной ей будет сложно действовать, а в комиссию входят семь человек".

Мутко отметил, что предыдущей главе комиссии спортсменов МОК удалось сделать многое: "Клаудия Бокель смогла сделать многое, прикрываясь своей должностью. Она брала бланки и писала письма всем: от "Мурзилки" до МОК".

Мутко подчеркнул, что Исинбаева обладает огромным авторитетом: "У Лены огромный авторитет. И ее включение в комиссию спортсменов МОК говорит о желании видеть Россию в спортивной семье".

Исинбаева была утверждена 21 августа в качестве нового члена комиссии спортсменов МОК. За включение россиянки проголосовали 45 членов сессии, 23 выступили против, двое воздержались. Также были утверждены вошедшие в комиссию спортсменов немецкая фехтовальщица Бритта Хайдеман, южнокорейский игрок в настольный теннис Ю Сын Мин и венгерский пловец Даниель Дьюрта. Глава МОК Томас Бах также выдвинул в члены организации впоследствии утвержденную кандидатуру новозеландской велосипедистки Сары Уолкер.