Мутко: МПК узурпировал власть в паралимпийском движении

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) узурпировал власть в паралимпийском движении и не хочет слушать международные спортивные федерации. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал министр спорта России Виталий Мутко.
МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам рассмотрения доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Спортивный арбитражный суд 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов
"В олимпийском движении получилось отстоять сборную России, а в паралимпийском движении международный комитет узурпировал всю власть, - сказал Мутко. - МПК не хочет слушать, что говорит международная федерация по стрельбе из лука, у которой нет никаких вопросов к лучникам из России. Просто, согласно их конституции, комитет все решает сам. Там международных федераций практически нет".
"Это практически единоличное решение президента МПК Филипа Крэйвена, который по телефону обзвонил членов своего комитета, и они приняли это решение, - добавил Мутко. - Сейчас ПКР продумывает методы защиты. Наши коллеги имеют юридическую, организационную и материальную поддержку".