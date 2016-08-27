Мутко: результаты россиян на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро могут быть дискредитированы

Мутко: никто в IAAF не поздравил Исинбаеву с избранием в комиссию спортсменов МОКСпорт 27 августа, 11:31
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Министр спорта РФ Мутко не исключил, что результаты россиян на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро могут быть дискредитированы.