Мутко: сборная России в 2017 году сыграет на новом стадионе в Санкт-Петербурге

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сборная России по футболу в следующем году сыграет на стадионе в Санкт-Петербурге, который строится к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года. Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил министр спорта России Виталий Мутко.
"Мы будем играть на всех стадионах, которые будем открывать. Хотели сыграть на новом стадионе ЦСКА и до последнего тянули с выбором. На новом стадионе в Петербурге сыграем в следующем году. Так и будет, мы будем играть в регионах", - сказал Мутко.
Кубок конфедераций в России пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Стадион в Санкт-Петербурге примет три игры группового этапа турнира, включая матч открытия, а также финальный матч.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны, включая Санкт-Петербург.