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Мутко: товарищеский матч Россия - Коста-Рика пройдет на новом стадионе ФК "Краснодар"

Спорт
27 августа, 12:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
Строительство стадиона ФК "Краснодар" было начато в 2013 году. Его название пока не определено, вместимость арены составит порядка 33 тысяч зрителей
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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Коста-Рики на новом стадионе футбольного клуба "Краснодар". Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил министр спорта России, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Сборная России как команда страны - организатора чемпионата мира 2018 года освобождена от участия в отборе и автоматически примет участие в финальном турнире. В рамках подготовки к турниру команда будет проводить товарищеские матчи.

"Матч с Ганой пройдет в Москве, потому что хотелось бы представить команду. Но мы будем играть во всех регионах страны на стадионах, которые будем открывать, - сказал Мутко. - Следующую игру мы играем в Краснодаре на новой арене".

"Мы очень хотели сыграть на новом стадионе ЦСКА и до последнего тянули с этим вопросом. На "Зенит-Арене" сыграем в следующем году", - добавил Мутко.

Первой игрой сборной России под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова станет товарищеская встреча с командой Турции, которая состоится 31 августа в Анталье. 6 сентября в Москве российская сборная сыграет с командой Ганы. Следующий после этого матч россияне проведут в начале октября против Коста-Рики.

Строительство стадиона ФК "Краснодар" было начато в 2013 году. Его название пока не определено, вместимость арены составит порядка 33 тысяч зрителей.

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