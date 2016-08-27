Габулов заявил, что находится в хорошей форме и не намерен завершать карьеру футболиста

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Вратарь Владимир Габулов находится в хорошей физической форме и не намерен завершать футбольную карьеру. Об этом сам голкипер сообщил ТАСС.

"На данный момент я открыт для предложений и готов рассмотреть варианты из нашего чемпионата и из-за рубежа. Я полон сил и желания играть, уверен в своих силах, здоровье мне позволяет, поэтому завершать карьеру не планирую", - сказал Габулов.

В конце мая Габулов на своем официальном сайте объявил об уходе из московского "Динамо", которое не стало продлевать с ним контракт. За "Динамо" он выступал с 2013 года. Ранее вратарь играл за бело-голубых в 2001 году, а также с 2008 по 2011 годы.

"Определенный интерес ко мне был и есть со стороны ряда команд из российского чемпионата и из-за рубежа. Были варианты с "Депортиво" и некоторыми турецкими клубами, но пока дальше интереса дело не зашло", - добавил футболист.

Помощь ЦСКА

В августе стало известно, что 32-летний вратарь тренируется в составе дубля ЦСКА. "Мне нужно поддерживать свою футбольную форму, быть в хороших кондициях, чтобы в любой момент быть готовым выйти на поле. ЦСКА - не чужой для меня клуб, в рядах армейцев я одерживал великие победы, и у меня сохранились приятные воспоминания о времени, проведенном в ЦСКА", - сказал Габулов.

"Пока у меня нет действующего контракта ни с одним футбольным клубом, я обратился к руководству ЦСКА с просьбой позаниматься со второй командой клуба под руководством Александра Гришина и под непосредственным надзором Вячеслава Викторовича Чанова. У меня с ним сложились отличные отношения, он многому меня научил, когда я приходил в ЦСКА еще молодым. Клуб откликнулся, за что я очень благодарен руководству ЦСКА, тренерскому штабу молодежной команды и конкретно Вячеславу Викторовичу", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Габулов отметил, что благодаря тренировкам в ЦСКА находится в хорошей форме. "Я достаточно длительное время тренируюсь в составе второй команды ЦСКА. Тренировочный процесс позволил мне набрать необходимые физические и вратарские кондиции, поэтому я сейчас нахожусь в хорошей форме", - добавил вратарь.

За ЦСКА Габулов выступал с 2004 по 2006 год, он также был в аренде в клубе в сезоне-2011.