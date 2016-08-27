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Габулов: футболисты сборной России при Черчесове будут полностью отдавать себя игре

Спорт
27 августа, 12:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
"Его знания, навыки и амбиции дадут результат", - отметил игрок
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МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты сборной России под руководством главного тренера Станислава Черчесова будут полностью отдавать себя игре. Такое мнение ТАСС высказал бывший вратарь "Динамо" Владимир Габулов, который выступал под руководством Черчесова в сезоне-2014/15.

52-летний Черчесов был утвержден на посту главного тренера национальной команды 11 августа. Контракт тренера с Российским футбольным союзом (РФС) рассчитан до завершения чемпионата мира 2018 года.

"Знаю Станислава Саламовича как амбициозного и грамотного специалиста, я уверен, что он создаст рабочую атмосферу, в которой футболисты будут отдавать себя полностью, а игра будет достаточно зрелищной. В силу его достаточно большого опыта работы с российскими и зарубежными командами, шансы у него большие. Его знания, навыки и амбиции дадут результат", - отметил Габулов.

"Главный тренер вызывает футболистов, которые на сегодняшний день выглядят лучше остальных, так было всегда. Но единственное отличие в том, что сейчас не будет официальных турнирных матчей, а будут контрольные, в которых нужно наигрывать команду и добиваться положительного результата", - добавил вратарь.

Под руководством Черчесова московское "Динамо" заняло четвертое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2014/15, а также пробилось в 1/8 финала Лиги Европы.

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