Хоккеист Поникаровский подписал контракт с "Куньлунь Ред Стар"

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МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Форвард Алексей Поникаровский подписал контракт с китайским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Контракт подписан сроком на один год. "Поникаровский подписал контракт на один год. Надеемся, он сможет сыграть в Хабаровске", - сказали в пресс-службе.
Сезон-2016/17 станет дебютным для "Куньлунь Ред Стар", китайский клуб был принят в состав участников КХЛ в конце июня. Первый матч в лиге клуб проведет в Хабаровске против местного "Амура" 1 сентября.