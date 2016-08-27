Гендиректор ФК "Крылья Советов": руководство клуба доверяет Веркаутерену

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МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Руководство футбольного клуба "Крылья Советов" доверяет главному тренеру команды Франку Веркаутерену, несмотря на результаты команды в последних матчах. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.
После пяти туров чемпионата России "Крылья Советов" занимают последнее место в турнирной таблице, имея всего два очка. В пятом туре самарцы на своем поле проиграли "Уфе" со счетом 0:1.
"Кредит доверия есть, иначе мы с ним не продолжали бы сотрудничество. Уже бывали такие случаи, но он работает нормально", - сказал Шашков.
В ночь с 31 августа на 1 сентября закрывается трансферное окно. По словам гендиректора, в "Крыльях Советов" еще стоит ожидать новичков. "Мы еще работаем на трансферном рынке. 31 августа все узнаете", - отметил он.
Бельгийский специалист был назначен на пост главного тренера "Крыльев" в июне 2014 года, он подписал контракт на два года и в первом же сезоне смог выиграть с командой первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и завоевать право выступать в РФПЛ. В чемпионате России сезона-2015/16 команда заняла девятое место. 27 мая он подписал с самарским клубом новый контракт по схеме "1+1".