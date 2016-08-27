ХК "Куньлунь" проведет первый домашний матч в КХЛ на арене "Леспорт" в Пекине

НИЖНЕКАМСК, 27 августа. /Спец. корр. ТАСС Артур Кутуев/. Новичок Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар", как и было запланировано ранее, проведет первый домашний матч в лиге на арене в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе китайского клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что дворец спорта в Пекине, построенный к Олимпиаде-2008 спортивный центр "ЛеСпорт", в связи с реконструкцией для проведения хоккейных матчей не будет готов к первой домашней игре клуба в чемпионате КХЛ 5 сентября с владивостокским "Адмиралом".

"Подготовка арены идет полным ходом, устанавливают борта. Во дворце уже почти завершены все необходимые работы для проведения матчей КХЛ на высшем уровне. Первый матч "Куньлунь Ред Стар" проведет на арене "ЛеСпорт", других вариантов нет", - сказали представители пресс-службы.

Во время Олимпийских игр 2008 года во дворце проводились соревнования по баскетболу, а в 2022 году, когда Пекин будет принимать зимнюю Олимпиаду, "ЛеСпорт" станет местом проведения хоккейного турнира. Максимальная вместимость многофункционального комплекса - 18 000 зрителей, однако во время хоккейных матчей арена будет рассчитана на 14 000, что сделает "Леспорт" вторым по вместимости стадионом КХЛ после "Минск-Арены (15 000 зрителей).

Также ранее вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский на официальном представлении календаря лиги сезона-2016/17 отмечал, что расписание стартовых игр чемпионата с участием "Куньлуня" составлено таким образом, что следующий домашний матч китайская команда проведет лишь 18 сентября, с учетом необходимого "технологического окна" для устранения возможных технических недочетов после проведения первой игры.

"Куньлунь" сыграет первый матч в КХЛ 1 сентября на выезде против хабаровского "Амура".