Двое спортсменов сборной Гвинеи не вернулись из Рио после Игр

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 августа. /ТАСС/. Пловец Амаду Камара и дзюдоист Маме Адама Бангура из олимпийской сборной Гвинеи не вернулись на родину в составе команды после окончания Игр в Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщил член национального олимпийского комитета Гвинеи Атеб Чалуб, слова которого приводит агентство Reuters.

"Камара и Бангура не вернулись с нами и остались в Бразилии", - сообщил Чалуб.

По информации агентства, спортсмены могли стать экономическими мигрантами. Именно по этой причине после Олимпиады 2012 года в Лондоне не вернулись в свои страны пять атлетов из Гвинеи и 17 - из Камеруна.

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро прошли с 5 по 21 августа.