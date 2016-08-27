Министр спорта Татарстана: выводы о работе Грасии в "Рубине" делать рано, надо ждать зимы

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Выводы о работе главного тренера футбольного клуба "Рубин" Хави Грасии делать однозначно рано, надо дождаться окончания первого круга чемпионата России сезона-2016/17. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана, член попечительского совета казанского клуба Владимир Леонов.

После пяти туров чемпионата России "Рубин" под руководством Грасии занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав три очка.

"Сложно пока объективно делать какие-то выводы в силу того, что полностью поменялся тренерский штаб, в команде достаточно серьезные обновления. Однозначно какие-то выводы делать рано, нужно смотреть, как будет дальше, надо сплотиться команде, тренеру влиться в чемпионат и по окончании первого круга встрепенуться и провести анализ. Но верим, надеемся, что доверие, которое было оказано главному тренеру, будет оправдано в ближайших турах и команда с каждым туром будет прибавлять", - сказал Леонов.

"Спорт есть спорт, это только начало сезона, будем смотреть в динамике. Понятно, что как болельщику и обывателю хочется сразу побед, но сейчас сложилась такая ситуация и будем надеяться, что в ближайшие туры команда преобразится, - отметил министр спорта республики. - Сегодня уже вырисовывается рисунок, есть направления, которые радуют, и результат, думаю, должен прийти".

Грасия стал главным тренером "Рубина" в мае 2016 года. До этого на протяжении двух сезонов он тренировал испанскую "Малагу".