Бут: ФГСР заручилась поддержкой Минспорта РФ, начался сбор документов для подачи в суд

ФСК: задержанный оперативниками Гончаров не является сотрудником компанииЭкономика и бизнес 27 августа, 17:16
СК возбудил дело о покушении на сотрудников ФСБ во время спецоперации в Кабардино-БалкарииПроисшествия 27 августа, 16:59
Пушков: Запад не сможет удержать изоляцию КрымаПолитика 27 августа, 16:59
Пилот "Мерседеса" Росберг выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Квят - 19-йСпорт 27 августа, 16:24
После пожара в Москве госпитализированы четверо киргизских гражданПроисшествия 27 августа, 16:05
Минтранс: говорить о возобновлении чартерного авиасообщения между РФ и Турцией раноЭкономика и бизнес 27 августа, 16:02
СМИ: турецкие ВВС нанесли авиаудары по сирийской оппозиции вблизи города ДжараблусМеждународная панорама 27 августа, 15:50
В Италии через SMS собрали более €6 млн для пострадавших в землетрясенииОбщество 27 августа, 15:49
Доннарумма стал самым молодым футболистом за 105 лет, вызванным в сборную ИталииСпорт 27 августа, 15:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Федерация гребного спорта России (ФГСР) заручилась поддержкой Министерства спорта РФ и приступила к подготовке документов в суд в защиту 17 гребцов, отстраненных от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Об этом ТАСС сообщил президент ФГСР Вениамин Бут.
"Мы начали подготовку документов в суд, - сообщил Бут. - Какой это будет суд, определим позже. Большие разбирательства стоят больших денег - нам необходимо привлечь западных юристов, знающих специфику и нюансы в ситуациях, подобных нашей. В принципе, мы заручились поддержкой министерства спорта".
В начале августа Международная федерация гребного спорта (FISA) и комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) допустили к Олимпийским играм шесть российских гребцов из заявленных 26, а также двух рулевых. В результате тренерам команды пришлось формировать единственный экипаж из допущенных спортсменов, а четыре остальные квоты FISA отдала другим сборным.
Единственный российский экипаж, допущенный до Игр в академической гребле, выступал в соревнованиях мужских четверок без рулевого. Квартет, состоящий из Артема Косова, Антона Заруцкого, Владислава Рябцева и Никиты Моргачева, завершил выступления на стадии полуфинала.