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Бут: ФГСР заручилась поддержкой Минспорта РФ, начался сбор документов для подачи в суд

Спорт
27 августа, 16:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова
"Какой это будет суд, определим позже", - заявил президент федерации
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МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Федерация гребного спорта России (ФГСР) заручилась поддержкой Министерства спорта РФ и приступила к подготовке документов в суд в защиту 17 гребцов, отстраненных от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Об этом ТАСС сообщил президент ФГСР Вениамин Бут.

"Мы начали подготовку документов в суд, - сообщил Бут. - Какой это будет суд, определим позже. Большие разбирательства стоят больших денег - нам необходимо привлечь западных юристов, знающих специфику и нюансы в ситуациях, подобных нашей. В принципе, мы заручились поддержкой министерства спорта".

В начале августа Международная федерация гребного спорта (FISA) и комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) допустили к Олимпийским играм шесть российских гребцов из заявленных 26, а также двух рулевых. В результате тренерам команды пришлось формировать единственный экипаж из допущенных спортсменов, а четыре остальные квоты FISA отдала другим сборным.

Единственный российский экипаж, допущенный до Игр в академической гребле, выступал в соревнованиях мужских четверок без рулевого. Квартет, состоящий из Артема Косова, Антона Заруцкого, Владислава Рябцева и Никиты Моргачева, завершил выступления на стадии полуфинала.

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