Пилот "Мерседеса" Росберг выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Квят - 19-й

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БРЮССЕЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Немецкий гонщик команды "Мерседес" Нико Росберг показал лучшее время в квалификации 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Бельгии.
Второе время показал голландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Третья позиция на стартовой решетке досталась финскому пилоту "Феррари" Кими Райкконену.
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 19-е время. Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший стал 15-м.
Уже известно, что в конце пелотона в гонке стартуют лидер общего зачета британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес") и испанец Фернандо Алонсо ("Макларен"), они получили 55 и 35 позиций штрафа соответственно за установку новых моторов. Пятью позициями штрафа на стартовой решетке наказан показавший 13-е время мексиканец Эстебан Гутьеррес ("Хаас") за блокировку соперника во время третьей практики.
Гонка Гран-при Бельгии пройдет в воскресенье. Начало в 15:00 мск.