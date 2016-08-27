"Авангард" обыграл "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ

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ОМСК, 27 августа. /ТАСС/. Омский "Авангард" обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске и завершилась со счетом 3:1.
В составе омичей шайбами отметились Максим Пестушко (28-я минута), Денис Паршин (34) и Николай Лемтюгов (51), единственную шайбу "Барыса" забросил Брэндон Боченски (60).
"Авангард" победил во всех трех матчах с начала сезона и с девятью очками занимает первое место в таблице Восточной конференции. "Барыс" не набрал ни одного очка в текущем розыгрыше КХЛ, потерпев три поражения с начала сезона. Казахстанский клуб занимает 14-е место в Восточной конференции.
В следующем матче "Авангард" на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом". Встреча пройдет 31 августа. "Барыс" 9 сентября на своем льду примет "Югру" из Ханты-Мансийска.
Результаты других матчей дня: "Адмирал" (Владивосток) - "Витязь" (Московская область) - 5:4; "Металлург" (Новокузнецк) - Автомобилист (Екатеринбург) - 2:5; "Сибирь" (Новосибирск) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 2:0.