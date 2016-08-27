Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Авангард" обыграл "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Спорт
27 августа, 16:21 UTC+3 ОМСК ОМСК 27, августа. /ТАСС
Встреча прошла в Омске и завершилась со счетом 3:1
Материал из 1 страницы

ОМСК, 27 августа. /ТАСС/. Омский "Авангард" обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске и завершилась со счетом 3:1.

В составе омичей шайбами отметились Максим Пестушко (28-я минута), Денис Паршин (34) и Николай Лемтюгов (51), единственную шайбу "Барыса" забросил Брэндон Боченски (60).

"Авангард" победил во всех трех матчах с начала сезона и с девятью очками занимает первое место в таблице Восточной конференции. "Барыс" не набрал ни одного очка в текущем розыгрыше КХЛ, потерпев три поражения с начала сезона. Казахстанский клуб занимает 14-е место в Восточной конференции.

В следующем матче "Авангард" на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом". Встреча пройдет 31 августа. "Барыс" 9 сентября на своем льду примет "Югру" из Ханты-Мансийска.

Результаты других матчей дня: "Адмирал" (Владивосток) - "Витязь" (Московская область) - 5:4; "Металлург" (Новокузнецк) - Автомобилист (Екатеринбург) - 2:5; "Сибирь" (Новосибирск) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 2:0.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
14
Снова в колесе: Юрий Семин в четвертый раз вернулся в "Локомотив"
6
Медведев вручил призерам Олимпиады автомобили BMW российской сборки
17
Путин вручил госнаграды олимпийцам
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСК: задержанный оперативниками Гончаров не является сотрудником компании
2
Мутко: из первоначальной версии доклада Макларена пропала пара страниц
3
Украинские радикалы напали на здание Россотрудничества в Киеве
4
Пушков: Запад не сможет удержать изоляцию Крыма
5
Начальник ОСБ УВД по ЦАО Москвы арестован на два месяца
6
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
7
Рабочие, погибшие при пожаре в Москве, были гражданами Киргизии и находились в РФ законно
Темы дня
Реклама